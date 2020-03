El desgarrador ensayo que Gene Wilder escribió tras la muerte de su mujer

Gene Wilder es conocido por sus numerosos papeles en clásicos de Hollywood, y también por su activismo contra el cáncer.

El intérprete se convirtió en una voz sobre la concienciación de la enfermedad tras contraer su mujer, Gilda Radner, un cáncer de ovarios.

Radner falleció en 1989 tras una larga batalla y apenas dos años después Wilder publicó en People Magazine un ensayo desgarrador sobre el cáncer y su pérdida.

Ahora, tras la lamentada muerte del actor, este público y emotivo ensayo ha sido recordado para homenajearle con sus propias y sentidas palabras.

<<Después de que Gilda muriese, estuve gritando a las paredes durante semanas. Seguía pensando, 'esto no tiene sentido'. Lo cierto es que Gilda no tenía que morir. Pero yo era ignorante, Gilda era ignorante - los médicos eran ignorantes.

Éramos todos muy ignorantes sobre el cáncer de ovarios. Esa es una de las razones por las que fui a testificar al Congreso. No me gusta dar discursos. Me pone nervioso. Pero yo seguía oyendo a Gilda gritar, 'Es demasiado tarde para mi. No dejes que le pase a nadie más'>>.

25 años después de despedirse de su mujer, Gene Wilder ha fallecido por complicaciones del alzheimer que padecía, pero siempre será recordado.