'Desencantada': La secuela de 'Encantada' anuncia su fecha de estreno con un vídeo de Amy Adams y Patrick Dempsey

En el año 2007 asistimos al estreno de una de las películas Disney más memorables de la década de los 2000: 'Encantada'. Han hecho falta 13 años para poder asistir a la secuela, que se titulará: 'Desencantada'. Para celebrar el Disney+ Day, han sido los propios protagonistas, Amy Adams y Patrick Dempsey quienes han anunciado la fecha de estreno oficial.

La secuela de 'Encantada' contará con los protagonistas originales, de forma que volveremos a ver a Amy Adams en su papel de Giselle, y a Patrick Dempsey como príncipe azul. Pero la película también contará con la presencia de Maya Rudolph como villana, Yvette nicole BRown o Jayma Mays.

El estreno de esta película supone a su vez un gran evento, ya que gracias a 'Desencantada', veremos por primera vez cantar a Patrick Dempsey en pantalla. En 'Encantada' no tuvimos la oportunidad de descubrir el talento musical de Dempsey, pero eso está a punto de cambiar. El actor se ha mostrado muy nervioso, y ya admitió para Variety que "Nunca he cantado públicamente... por una razón. Así que aguantadme. Espero que los fans lo acepten. Pero me han preparado para el éxito y las letras son muy divertidas. Los números tienen coreografías geniales. Y la premisa va a ser interesante".

Fecha de estreno oficial

Aprovechando el Disney + Day, la productora está revelando detalles importantes acerca de los próximos estrenos, y 'Desencantada' no ha sido una excepción. A través de un vídeo que ha publicado en las redes sociales de la plataforma, Amy Adams y Patrick Dempsey han dado un importante comunicado: "Sabemos que habéis estado esperando que la película 'Encantada' esté disponible en la plataforma", comenzaba Amy Adams. "Y sabemos que habéis estado esperando una secuela de la película", seguía Patrick Dempsey. "Pues bien, los sueños se hacen realidad" anunciaban ambos actores.

"Nuestra nueva película, 'Desencantada' estará disponible en otoño 2022" decía por fin Amy Adams. Ambos actores se mostraron muy emocionados en el vídeo.

