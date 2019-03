Descubre a un Michael Fassbender criminal en el nuevo tráiler de 'Trespass Against Us'

Lo nuevo de Michael Fassbender se llama 'Trespass Against Us'. Una película dirigida por Adam Smith, el primer proyecto del director que previamente había realizado algunos episodios de la serie 'Skins'.

La cinta, que ya ha lanzado su primer tráiler, narra la historia de una banda de matones, liderada por el padre de Fassbender, Brendan Gleeson, que hará que el personaje del actor ponga en juego su libertad y la seguridad de su familia.

Lyndsey Marshal, Rory Kinnear, Sean Harris, Barry Keoghan, Gerard Kearns, Tony Way y Anastasia Hille son el resto d intérpretes que completan el reparto de este drama criminal. 'Trespass Against Us', con un guión firmado por Alastair Siddons, todavía no tiene fecho de estreno en España.