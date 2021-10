No se ha descartado presentar cargos criminales por la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust' de Alec Baldwin

Continúan las investigaciones sobre la muerte accidental de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust' después de que Alec Baldwin disparase un arma que no debía estar cargada. Por el momento las investigaciones siguen adelante después de que el rodaje de la cinta se haya paralizado hasta descubrir lo que ha ocurrido.

Hasta ahora nadie ha sido detenido por el terrible accidente. Juan Ríos, el oficial de información pública de la oficina del Sheriff de Santa Fe ha dado más detalles sobre el caso.

Según recoge The New York Post, Ríos ha explicado que aún "no se ha descartado" presentar cargos criminales. A esto, Juan sigue contando: "Sabemos que hay muchas cosas circulando por internet y honestamente, si alguien tiene información, tendrían que venir a nosotros en lugar de ir a cualquiera. Traednos la información a nosotros para que podamos seguir y verificarla, porque si tenéis información válida, la queremos, pero la única manera que podemos verificarla es si nos la traéis".

Además, Ríos explica que la investigación "continuará durante un tiempo" mientras los investigadores utilizan un método de acercamiento muy metódico. A esto añade: "Necesitamos ser diligentes para asegurarnos la integridad de la investigación en caso de que finalmente se presenten cargos que puedan defenderlos en la corte".

Las últimas novedades sobre la muerte accidental de Halyna Hutchins

A todo lo que se ha recopilado anteriormente, hay que añadir que las investigaciones se han centrado en el material de la película. Evidentemente los investigadores han realizado una lista de las armas de fogueo que había para realizar la cinta y el lunes pasado listaron tres revólveres, hasta nueve casquillos de proyectil gastados y municiones varias que se encontraron en una caja.

Sin embargo esta lista no ha revelado el tipo de munición que se ha encontrado ni tampoco el tipo de proyectil. Juan Ríos ha confirmado que se espera que el Sheriff responda a estas preguntas en una rueda de prensa programada para el miércoles por la mañana.

