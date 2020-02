La ¿descabellada? teoría que afirma que Brad Pitt se ha suicidado tras separarse de Angelina Jolie

Tras los acontecimientos que se han sucedido con el anuncio de la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, era de esperar que el actor no estuviera de un ánimo excelente precisamente. Brad Pitt ha mandado un comunicado a la prensa declarando que no participará en la promoción de su último proyecto, 'Voyage of Time', dirigido por Terrence Malick.

El comunicado explicaba que, debido a la situación familiar del actor del momento, Pitt no va a dejarse ver para la promoción de la película documental.

"Me siento muy agradecido por formar parte de este proyecto tan fascinante y educativo, pero actualmente estoy centrado en mi situación familiar y no quiero distraer la atención de esta extraordinaria película que animo a todo el mundo a ver".

Estas declaraciones, que podrían ser fácilmente impersonales, han avivado el fuego de los rumores que circulan por la red de que en realidad Brad Pitt se ha suicidado por la presión de la situación, alegando que ya había sufrido episodios de depresión.

Probablemente se trate de una broma de mal gusto, pero es cierto que la inquietud de no ver a Brad Pitt se está acentuando entre las masas, y el hecho de desvincularse de su película no ayuda a calmar las aguas. ¿Qué opináis al respecto?