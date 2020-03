La descabellada técnica de Chris Pratt para evitar hacerse fotos con los fans que le suele salir MAL

Chris Pratt es una de las personalidades más singulares y extrovertidas de Hollywood. Acostumbrados a sus constantes bromas y su gran sentido del humor, nos ha sorprendido mucho que el actor no lleve bien lo de sacarse fotos con los fans y que le haga sentir muy incómodo.

"Siempre he sido muy de dejarme llevar, pero ahora tengo que economizar mi tiempo. Si salgo y quiero hacer cosas normales, tengo que estar cómodo decepcionando a la gente. No me hago fotos con los fans porque no son para disfrutar el momento, son para robarlo y presumir más tarde. Así que yo digo: '¿Te conformas con un apretón de manos?'. Y luego sacan la foto de todos modos".

Un buen apretón de manos es lo que prefiere hacer el intérprete antes que andar sacándose fotos. Y es que Chris Pratt añora poder relacionarse con la gente sin que le juzguen por su fama.

"Echo mucho de menos sentarme y hablar con extraños que no me conocen, para que podamos descubrirnos. La mayoría de las personas que me presentan tienen una idea sobre mí antes de conocerme. Es bueno poder sorprender a alguien".

Chris Pratt es el protagonista de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', película que llega a la gran pantalla el próximo 28 de abril.