El desastroso primer beso de Zac Efron que le marcó de por vida

Todo el mundo recuerda el gran debut de Zac Efron como Troy Bolton en 'High School Musical', pero lo cierto es que el joven comenzó mucho antes con la serie infantil 'Summerland'.

El propio Efron confesó que fue allí donde tuvo su primer beso en pantalla, y al parecer fue bastante desastroso.

"A ver estaba muy nervioso, todavía me pongo nervioso, pero en ese momento estaba muy nervioso... Quería que ella estuviera lo más cómoda posible, era muy joven", asegura Efron refiriéndose a su compañera de reparto, Kay Panabaker.

"Y resulta que para comer sirvieron pescado. Y el catering era un auténtico despliegue, yo nunca había visto comida de esa manera, cangrejo y de todo para que tanta gente se sirviera. Así que di buena cuenta de ello...".

Al parecer, dio la casualidad de que la siguiente escena tras eso era la del beso.

"Estaba muy nervioso. Nos pusimos a ello, y yo me acerqué. Cerré los ojos, preparado para hacerlo... y no pasaba nada, me acerco más... y no ocurre nada. Yo seguía acercándome pensando que en algún momento nos tocaríamos, y de repente oigo, 'Oh, Dios, mío. ¿En serio has comido salmón? ¿En serio?'... Me arruinó el beso. Pobre Kay, lo siento. Prometo que me lavo los dientes. Aprendí una gran lección ese día", confiesa avergonzado entre risas.

Parece que el incidente le marcó mucho, pues Zac ahora tiene una obsesión con lavarse los dientes.

"¡Sí, que llevas siempre encima un cepillo de dientes donde quiera que vayas!", corrobora el actor Seth Rogen en la entrevista.

Sus compañeros ya no tienen nada que temer.

· · ·

Seguro que te interesa

Zac Efron se sincera sobre sus problemas en 'High School Musical': "Solo era un crío, venía de la calle"