En la alfombra roja de 'Fences', el próximo proyecto de Denzel Washington junto a Viola Davis, al actor le preguntaron sobre la noticia falsa sobre su candidatura a la presidencia de EEUU que había circulado en los últimos meses.

Lo que no esperaban los periodistas era su respuesta:

"Si no lees el periódico, estás desinformado, si lo lees, estás mal informado. Hoy en día existe en los medios la necesidad de ser el primero, aunque no digas la verdad. Es vuestra responsabilidad (de los medios de comunicación) decir la verdad. Porque en la sociedad actual parece que no importa a quién dañamos o destruimos, ni siquiera si la información que damos es cierta, solo importa ser el primero en decirlo y venderlo, aunque sea basura".

El vídeo en el que hacía estas declaraciones se ha viralizado rápidamente, y es que su mensaje parece haber calado hondo en Internet. ¿Estás de acuerdo con sus palabras?