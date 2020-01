Denzel Washington cumple el deseo de una bibliotecaria en su 99 cumpleaños

Esta emotiva historia se remonta 50 años atrás, con un jovencísimo Denzel Washington acudiendo a la biblioteca de Mount Vernon, Nueva York. La responsable del establecimiento, Connie Mauro ("Miss Connie" para los amigos), solía ayudar al futuro actor en cualquier cosa. Por ejemplo, fue ella quien le dio su primer carnet de la biblioteca. Con el tiempo, Miss Connie y Denzel se fueron haciendo amigos.

Pese a que ha pasado ya más de medio siglo, la bonita relación de amistad entre el actor y la bibliotecaria no se ha difuminado. Así lo quiso demostrar Denzel Washington cuando llamó a la residencia en la que vive Miss Connie para hablar con ella por motivo de su 99 cumpleaños el pasado noviembre. La bibliotecaria, como no, no podía contener su emoción con este precioso detalle y también recordando los momentos vividos con Denzel.

"¡Eras la cosa más bonita, te quería mucho, eras mi niño especial de la biblioteca!" decía una emocionada Miss Connie a Denzel Washington, quien le respondía agradeciéndole toda la ayuda prestada durante su infancia.

Denzel no pudo visitar a Miss Connie en su residencia de Georgia el día de su cumpleaños debido a su apretada agenda, aunque prometió que iría a visitarla. Y cumplió. Unas semanas después, la bibliotecaria estaba charlando alegremente con su chico favorito.

Denzel visitando a Miss Connie | Reddit

"Denzel fue muy simpático y cariñoso, se rió con ella e incluso se emocionó viendo el amor y el respecto que mostraba por él", señaló la nieta de Miss Connie en un post en Reddit. Y además de tener el placer de reencontrarse con una amiga de la infancia, Denzel Washington también se llevó a casa tres bufandas hechas por Miss Connie, una para él, una para su esposa y una para su madre.