Las denunciantes de James Franco por abuso sexual reaccionan a sus declaraciones: "Es completamente insensible"

Hace unos días, James Franco admitió haber tenido relaciones sexuales con sus alumnas más de dos años después de que lo acusaran de explotación sexual públicamente. Sin embargo, el actor insistió en que ambos eran adultos y se trató de algo "consensuado". Ahora las mujeres que le acusaron se quejan de que James Franco sigue "restando importancia a sus experiencias".

Recordemos que en 2018 dos de sus exalumnas, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, presentaron una demanda contra James Franco por conducta sexual inapropiada. Finalmente, el actor fue condenado a pagar más de 2 millones de dólares a ambas mujeres.

James Franco, en una entrevista reciente en el podcast de Jess Cagle en SiriusXM, reconoció que "hubo ciertos casos en los que sí, aquello fue consensuado, estuve con una estudiante y no debería haberlo hecho".

Responden a sus palabras

Ahora, según recoge el medio People, los abogados que representaron a Tither-Kaplan y Gaal criticaron las declaraciones de James Franco: "Además de ser ciego sobre las dinámicas de poder, Franco es completamente insensible, y aparentemente todavía no le importa, el inmenso dolor y sufrimiento que hizo pasar a sus víctimas con esta farsa de escuela de actuación".

"Es increíble que incluso después de aceptar un acuerdo, él continúe minimizando las experiencias de los sobrevivientes e ignorando su dolor, a pesar de reconocer que no tenía por qué iniciar una escuela de este tipo en primer lugar" continuaron diciendo los abogados. "Esto no fue un malentendido sobre el nombre de un curso, no fue el resultado de su exceso de trabajo, fue, y es, una conducta despreciable" concluyeron.

Adicción al sexo

Durante esa misma entrevista, James Franco también admitió que había pasado años luchando contra su adicción al sexo: "Es una droga tan poderosa". Ha llegado a reconocer que antes de su relación actual con Isabel Pakzad, nunca pudo serle fiel "a nadie".

