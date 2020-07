Demi Moore da rienda suelta a su lado más sensual en su nuevo podcast erótico, 'Dirty Diana'

La actriz Demi Moore siempre ha sido de las más rompedoras de Hollywood. La vimos en 'Striptease' darlo todo con la barra de pole dance y después en la piel de una recluta que quería entrar en la Marina en 'La Teniente O’Neill'. "'Striptease' pareció suponer una traición a las mujeres y 'La teniente O'Neil' una traición a los hombres", comentaba la actriz en una entrevista para Variety.

Ahora la versión más sensual de la actriz vuelve a ser protagonista del podcast erótico 'Dirty Diana', el cual grabó desde su extraño cuarto de baño como pudimos ver. Pese a las críticas que recibió por sus antiguos papeles, se mantiene firme con que esos roles que interpretó han servido para que las cosas cambien ahora. "Todo aporta al conjunto, y por fin somos capaces de ver aquello por lo que es. Por eso, tenemos la oportunidad de redirigir y cambiar las cosas", comentaba la actriz.

'Dirty Diana' está dirigido por Shana Feste, creadora de la historia basada en su propio matrimonio, ruptura y reconciliación. Cuenta la historia de una ejecutiva que tiene una relación nada activa sexualmente, pero que esconde un secreto. Es anfitriona de una web que recoge grabaciones de las experiencias y fantasías sexuales de mujeres. Los podcasts se publican cada lunes hasta el 17 de agosto.

Feste reconoce que estar casada con ella es "como estar casado con Taylor Swift, al final todo va a terminar saliendo a la luz", ya que el podcast se basa en la historia de ella y su marido.

"Fue un momento increíblemente emotivo y profundo en nuestra vida. Casi nos perdemos el uno al otro. Hubo un tiempo, hace 10 años, en el que éramos como extraños y dejamos de tener relaciones sexuales. Creo que ambos pensábamos secretamente que era imposible que encontrásemos el camino de vuelta", explicaba la directora, que finalmente consiguió que su matrimonio saliera a flote y cuya reconciliación forma parte del podcast.

En cuanto al conocimiento sobre sexualidad, Moore y Feste quieren intentar llevar un aprendizaje tanto a hombres como a mujeres.

Sobre las mujeres explicaba Moore que "si no alentamos a que las mujeres conozcan su cuerpo y cómo funciona, e igualmente cómo funciona en el caso de ellos, entonces automáticamente habrá una desconexión. Muchas personas desean fomentar la abstinencia, como si esa fuera la respuesta y no la educación. La educación no significa que estés alentando un comportamiento imprudente", explicaba la actriz muy segura de que la educación es clave para tener unas relaciones sexuales sanas.

A los hombres, la actriz les pide que "se sientan más cómodos al tener más conciencia de lo que gusta a una mujer, lo que le interesa. Porque es igualmente difícil para los hombres saber cómo participar si no tienen ni idea. Siempre he dicho que los hombres se dan cuenta por sí mismos y saben cómo funcionan, pero ¿qué les ayuda a saber cómo funciona una mujer? Quiero decir, no lo sabemos. Necesitamos un poco de ayuda para aprender a pulir eso también".

Seguro que te interesa

"Os presento a Linda": El cambio radical de Demi Moore para su nuevo proyecto