"No pareces la misma": Demi Moore publica una imagen de su cara en primer plano tras la polémica de su desfile

El pasado 26 de enero Demi Moore se subía a la pasarela de la Paris Fashion Week para abrir el show de Fendi en la capital francesa. Su aparición ha suscitado cierta polémica desde entonces debido a que pocos fueron los que la reconocieron tras ver su rostro un tanto diferente al habitual.

La actriz no se ha mencionado al respecto de su imagen pero sí ha hablado sobre el desfile en una entrevista para el canal de YouTube de Naomi Campbell, 'No Filter with Naomi', donde aseguraba: "No me di cuenta hasta después de que era realmente una fantasía adolescente cumplida".

Para la actriz fue una experiencia inolvidable su debut como modelo al lado de nombres tan importantes en la moda como Kate Moss o Naomi Campbell: "Necesité un tiempo para pensar, 'Dios mío, acabo de hacer una pasarela con algunas de las modelos más importantes de la historia'".

Ahora, tras el revuelo que se ha formado estos días, Demi ha publicado una foto donde aparece en primer plano junto a su hija Scout Willis que puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia donde escribe: "De la semana pasada con mi pequeña Scout #PFW", por lo que la imagen es de cuando fueron a París por el desfile.

La foto ha generado muchos comentarios entre sus seguidores donde muchos le dicen lo mucho que ha cambiado su rostro: "No pareces la misma".

