Demi Moore estuvo tres años sin hablarse con sus hijas por su "adicción" a Ashton Kutcher

Demi Moore siempre ha estado muy unida a las tres hijas que tuvo de su matrimonio con Bruce Willis: Rumer, Tallulah y Scout. Es habitual ver siempre a la familia al completo presumiendo de lo mucho que se quieren y lo unidos que están pero, a lo largo de los años, también han atravesado momentos complicados que han tenido que superar.

La vida de Demi Moore no ha sido nada fácil y, como ella reveló en su memorias "Inside Out. Mi historia", fue violada a los 15 años y su madre recibió dinero a cambio. Además, también habla abiertamente de su adicción al alcohol o a las drogas, entre otros muchos aspectos.

Pero, si hay un episodio complicado dentro de la vida de Demi Moore es cuando sus hijas dejaron de hablar con la protagonista de 'Ghost'. Sobre esto hablaron las tres hijas de Demi junto a la actriz en una entrevista que ofrecieron a Jada Pinkett Smith en 'Red Table Talk'.

En esta entrevista Rumer Willis, la hija mayor, revela que fue ella quien tuvo más contacto con Demi Moore en esa etapa y que sus hermanas menores fueron quienes cortaron la relación por completo: "Scout y Tallulah tuvieron experiencias muy diferentes a las que tuve yo cuando dejamos de hablar con mi mamá. No hablaron con ella durante tres años".

Así, Tallulah recordaba estos años de abuso de Demi Moore de las drogas y el alcohol: "Es como si el sol se hubiera puesto y como si viniera un monstruo. Recuerdo que solo estaba la ansiedad que se apoderaba de mi cuerpo cuando podía sentir que sus ojos se cerraban un poco más, la forma en que hablaba. O sería mucho más cariñosa conmigo si no estuviera sobria".

"Fue muy extraño, y hubo momentos en los que se enfadaba. Recuerdo que estaba muy molesta y que la trataba como a una niña y le hablaba como a una niña. No era la madre con la que habíamos crecido", afirmaba entonces.

Coincidió con su divorcio con Ashton Kutcher

Demi Moore y Ashton Kutcher fueron durante años una de las parejas más importantes de Hollywood. Los actores estuvieron casados desde el año 2005 hasta el 2013 pero después de 8 años de matrimonio Ashton decidió romper con Demi. Una separación que dejó a la actriz rota.

Gran parte del problema que sus hijas tuvieron con Demi estuvo motiva a la relación que Demi Moore tuvo con Ashton Kutcher y cómo la intérprete gestionó su vida y sus prioridad.

"Gran parte de ese tiempo, especialmente con Ashton, estaba muy enfadada porque sentía que me habían quitado algo que era mío", comentaba Tallulah. "Cuando [Demi] quería tener otro bebé, y luego no estaba sucediendo, y había tanto enfoque en eso, era como, 'Oh, bueno, no somos suficientes'", seguía diciendo.

Para después Demi confesar que se alejó "emocionalmente" de sus hijas durante su relación con Ashton: "La adicción y la codependencia, mi adicción a Ashton, eso fue probablemente casi más devastador porque me alejó emocionalmente (de sus hijas)".

Moore revela en sus memorias que se sentía muy "perdida" en esos momentos, tanto que llegó a pensar en quitarse la vida: "Me despertaba por la mañana y pensaba: 'No sé qué hacer. ¿Cómo salgo de este día? " Tenía tanto dolor, tanto físico como emocional, que apenas podía funcionar. Ese sentimiento de no estar anclado por todas las necesidades de estas personas y mi papel como su madre era insoportable. No pasaban muchas cosas en mi carrera... No tenía más remedio que estar conmigo misma, y lo odiaba. ¿Es esto vida? Porque si es así, ya terminé".

La intensa relación de Ashton Kutcher y Demi Moore

16 años separaban a Demi Moore de Ashton Kutcher pero la diferencia de edad no fue un problema en su historia de amor. El actor tenía 25 años cuando empezó con Demi: " Yo tenía cuarenta años pero te lo digo: no podíamos notarlo. Estuvimos totalmente sincronizados desde nuestra primera conversación", comentaba la actriz en sus memorias.

Para Demi Moore su relación con Ashton fue como volver a tener 20 años: "Cuando yo tenía veinticinco años, me convertí en madre", revelaba. "Pasé directamente de ser una joven adulta a la maternidad y el matrimonio. Cuando conocí a Ashton, casi me sentí como una repetición, como si pudiera volver atrás en el tiempo y experimentar lo que era ser joven con él, mucho más de lo que jamás había podido experimentar cuando estaba en realidad. en mis veinte años".

