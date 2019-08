Demi Lovato acaba de cumplir 27 años y una de las mejores noticias que podía anunciar es su regreso como actriz. Will Ferrell ha sido el encargado de confirmar que la cantante y actriz formará parte de la comedia 'Eurovisión', en la que también estará el propio actor y Dan Stevens.

Así lo ha contado Will Ferrell en el vídeo publicado en la cuenta oficial de Demi: "Hola a todos, soy Will Ferrell y vengo para compartir con vosotros mi nueva película: 'Eurovisión'. Estamos disfrutando de grandes momentos durante el rodaje y me gustaría hacer un anuncio muy especial sobre un nuevo miembro del reparto... que hoy es un cumpleaños y hemos hecho esta increíble tarta".

Según se ha anunciado, la joven dará vida a Katiana, una joven de portentosa voz procedente de Islandia. La comedia de Netflix 'Eurovisión' se encuentra en pleno rodaje, así que muy pronto veremos a Demi Lovato de nuevo en una película. ¿Recuerdas su debut en 'Camp Rock' junto a los Jonas Brothers?