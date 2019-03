El demacrado aspecto de Sylvester Stallone en sus últimas imágenes desata las alarmas

Rocky Balboa llegó a nuestras vidas pisando fuerte. Seguimos las aventuras de este intrépido boxeador durante años, mientras nos contaban su historia de amor con Adrian. Con cada golpe, Sylvester Stallone reflejaba el espíritu de superación que volcó a Estados Unidos con la causa. América había encontrado a su héroe mucho antes de que Iron Man y compañía unieran fuerzas.

Le hemos visto subir escaleras, aguantar golpes contra el mismísimo Apollo y liderar una lucha contra el comunismo en plena Guerra Fría, pero tal vez estemos ante el mayor reto del boxeador hasta ahora. La franquicia ha sabido transmitir el espíritu de superación personal como pocas sagas hasta la fecha, por lo que no sería de extrañar que volviera a hacerlo en la próxima entrega.

Habrá que esperar hasta 2018 para ver al resultado. Pero Sylvester Stallone nos demostró en 2015 que aún hay futuro en la película sobre boxeo más famosa de todos los tiempos. Que Rocky no está demasiado mayor para impactar como en sus orígenes. Por lo que se espera un cierre por todo lo alto de una saga que ha superado cualquier expectativa que pudiéramos tener al ritmo de 'The eye of the tiger'.