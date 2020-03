El Delorean de Regreso al Futuro, subastado por más de 400.000 euros

Si nos ofrecieran la posibilidad de comprar un coche que pudiera viajar en el tiempo, sin duda no tendría precio. Si además fuera uno de los más míticos de la historia del cine, su valor ya se pondría por las nubes. Eso es precisamente lo que ha pasado en la subasta del Delorean, que ha sido vendido por más de 400.00 euros.

El histórico vehículo de Doc ha alcanzado los 413.000 euros en una subasta, según revela Hemmings. Antes de la subasta, se estimaba que se vendería en un rango entre los 400.000 y los 500.000 euros, y nada más lejos de la realidad.

Aunque no se sabe quién es el afortunado al que ha ido a parar tal joya cinematográfica, lo que sí se conoce es que parte de los beneficios de la venta han ido a parar a la fundación para la investigación del Parkison de Michael J. Fox.

Y es que este Delorean vale su peso en oro. No sólo por su simbolismo dentro del revival de la cultura ochentera, si no porque es uno de los siete que se utilizaron en la película, no una réplica.

Concretamente este Delorean -con condensador de fluzo incluido- es con el que Marty McFly viajó desde 1955 para aparacer en una batalla entre indios del salvaje oeste y soldados del ejército americano en 1885 en Regreso al Futuro III.

Precio récord por un mono de carreras de McQueen

Pero no solo el Delorean de Doc ha sido vendido a precio de oro en esta subasta. Otro objeto de culto, el mono de carreras que el malogrado Steve McQueen lució en Las 24 horas de Le Mans en 1971, ha sido vendido por 752.000 euros.

Aunque se preveía que se vendiera en torno a los 200.000-300.000 euros, el mono del mítico McQueen ha alcanzado un récord imbatible para una simple prenda de vestir.