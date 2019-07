Robert Downey Jr. se desprende de la armadura de Iron Man, personaje que ha encarnado durante 11 años. Desde 2008, ha sido uno de los superhéroes más queridos de la gran pantalla, pero tras el final de 'Vengadores: Endgame', ha quedado más que claro que esta etapa de su vida ha acabado. Con toda la acción y trabajo que le ha llevado dar vida al vengador acorazado, no ha tenido tiempo de embarcarse en muchas otras interpretaciones como han sido la comedia 'Salidos de cuentas', la dramática historia de 'El Juez' o la entrañable narrativa de '#Chef'.

El actor estadounidense se ha sincerado en The Off the Camera Show, y ha contado las dificultades y la fuerte conexión que ha desarrollado durante la interpretación de su personaje más conocido: "Llegó un momento en el que, como se suele decir, el propietario comienza a parecerse a la mascota", declara pero defiende que su identidad sigue siendo suya y Tony Stark es solo un personaje.

Y aunque todos los fans quieren seguir viendo a Iron Man en la gran pantalla, Downey lo deja claro: "Fastidia, porque el niño dentro de todos nosotros quiere que siempre siga así. Superadlo". Aun así, el actor siente un pequeño vacío y miedo ante el futuro que le espera: "Siempre hay una dependencia en algo que sientes como seguro. Es lo más cerca que estaré de ser un niño mantenido".

Aun con todas, el actor se siente seguro dentro de la transición que está por llegar y ya prepara nuevos trabajos como 'Sherlock Holmes 3' y proyectos totalmente nuevos como una futura comedia dirigida por Jamie Foxx titulada 'All-Star Weekend' para el año 2020.

