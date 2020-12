"Lo que sea que estés pensando, no es eso": Las sorprendentes declaraciones de Margot Robbie sobre la película 'Barbie'

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices de mayor popularidad en la industria en Hollywood. Trabajos como los que realizó en 'El lobo de Wall Street', 'Focus' o 'Once Upon a Time in Hollywood', la han elevado a los altares de los grandes intérpretes.

A este deslumbrante currículum, parece que Robbie quiere sumar una nueva superproducción. Y es que, ya se confirmó que la actriz protagonizaría una película en acción real de la mundialmente famosa muñeca Barbie.

Margot no solo participará en este proyecto como actriz principal, en el papel de la muñeca, sino que además lo hará como productora, junto a su compañero Josey McNamara, con quien también trabajó en 'Yo Tonya'.

El largometraje contará además con grandes participaciones como la del director Noah Baumbach, o la actriz de 'Mujercitas', Greta Gerwig.

Durante una entrevista a 'Hollywood Reporter', Margot ha querido ofrecer nuevos detalles sobre este proyecto, asegurando que la película no será lo que la gente espera. Unas palabras con las que ha generado una gran expectativa de la cinta ya que muchos se han hecho una idea de lo que puede ser pero la actriz asegura: "Te vamos a dar algo totalmente diferente".

En el vídeo de arriba te lo contamos.

Seguro que te interesa:

El motivo por el que Margot Robbie confió en Martin Scorsese para desnudarse en 'El lobo de Wall Street'