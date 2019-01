Las declaraciones sobre Lobezno que nunca querrías haber escuchado de Hugh Jackman

En el año 2000 se estrenaba la primera película de Marvel sobre 'X-Men' donde vimos por primera vez a Hugh Jackman encarnando a Lobezno. Desde entonces el actor ha dado vida al mutante hasta en siete ocasiones culminando su historia con Logan, estrenada en 2017.

Muchos son los papeles que Jackman ha interpretado magistralmente pero, sin lugar a dudas, siempre lo vamos a recordar por haber sido este inigualable superhéroe. Por ello, durante este tiempo, hemos conservado la esperanza de que el australiano iba a volver a sacar las garras del mutante, o sino que se lo digan a Ryan Reynolds.

Pero, después de sus últimas declaraciones para 'The Hollywood Reporter' todo apunta que la decisión es irreversible: "Yo no crecí leyendo cómics. Ese no era mi mundo. Mi amor por Lobezno no me vino por los comics. Cada vez que lo he interpretado cuando más lo he conocido y más me ha gustado. Es un personaje brillante. Su vida es una tragedia griega, podría haber escrito Shakespeare", explica.

"Lobezno representa la lucha que todos tenemos dentro entre dejarnos llevar por el control o por el caos. Y eso es algo que debería emocionar a toda esa gente que nunca ha leído un cómic en su vida", añade.

Para terminar, Jackman considera que su tiempo ya ha terminado pero está seguro que al personaje le queda mucho recorrido y debería ser interpretado por otros actores distintos a el: "Sé que ha llegado el momento de despedirlo y continuar con otras cosas. Este personaje no solo debe tener la oportunidad de que lo interprete yo, sino por lo menos otros cinco hombres más a lo largo de muchos años. Lobezno es como James Bond".

