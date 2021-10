Las sorprendentes declaraciones de Jake Gyllenhaal sobre casarse: "Lo que quiero es ser un buen esposo y padre"

Jake Gyllenhaal ha sido durante años uno de los solteros de oro de Hollywood. Muchas son las conquistas que se le atribuyen al actor a lo largo de su vida como: Kirsten Dunst, Reese Witherspoon o, incluso, Taylor Swift.

Pero Jake, hasta ahora, Jake no terminaba de sentar la cabeza en ninguna de sus relaciones. Algo que parece ya es cosa del pasado ya que Gyllenhaal hizo recientemente oficial su relación con la modelo francesa Jeanne Cadieu de 25 años.

Fue en la alfombra roja del Festival de Cine de Nueva York de 2021 donde Jake y Jeanne aparecieron por primera vez juntos en público. Concretamente fue durante la proyección de 'The Lost Daughter', cinta dirigida, escrito y producida por la en apoyo de la hermana de Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal presenta a su novia, Jeanne Cadieu | Getty

"Mi hermana la agarró, tiró de ella sobre la alfombra roja, lo que creo que ninguno de los dos estamos realmente inclinados", dice en 'The Howard Stern Show' de SiriusXM."Estábamos allí para apoyar a mi hermana era lo que íbamos a hacer y yo estaba como, 'Oh, sí, esto es familia'.

Esta aparición se da solo unos días después de acudir a los Tony Awards 2021, aunque en esta ocasión ambos posaron por separado ante los medios.

Sus planes de matrimonio

No es habitual ver a Jake Gyllenhaal hablar sobre su vida privada y sus sentimientos por eso llama la atención que en este reciente entrevista el actor haya, incluso, hablado de matrimonio.

"Lo que quiero es ser un buen esposo y padre... Eso es realmente lo que quiero", confiesa a Howard Stern.

"Ahora que he cumplido muchas cosas en mi carrera con las que me siento cómodo, puedo decir eso con seguridad. No sé si podría haber dicho eso antes", puntualiza.

Para después decir sobre su novia, Jeanne Cadieu: "La amo tanto. Es una buena persona". y continua explicando que el matrimonio es "una elección para los dos".

Además, Gyllenhaal comenta que ver a su hermana Maggie Gyllenhaal y su marido Peter Sarsgaard criar a sus dos hijas, Ramona, de 15 años, y Gloria Ray, de 9, le "hacen tener fe en el futuro.

¿Cuándo empezó su relación?

Hasta ahora muy pocos eran los que sabían que Jake Gyllenhaal tenía novia. Y es que el actor suele llevar su vida privada muy alejada de los medios.

Pero fue en diciembre de 2018 cuando Jeke y Jeanne Caudie fueron vistos por primera vez paseando por Nueva York. Para después verlo en Navidad disfrutando de uno días de amor en París.

Pocos son los datos que se tienen más de su relación pero ya van para tres años junto y tras estas últimas declaraciones del actor, se entiende, que son una pareja más que consolidada.

