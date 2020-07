Chris Evans ha hecho unas controvertidas declaraciones para la NBC sobre la forma en la que ha pasado la cuarentena, antes de hablar sobre otros temas como su nueva serie para AppleTV+ Series 'Defending Jacob', después de abandonar su papel como Capitán América.

Chris contaba que solo han sido él y su perro Dodger y que se considera una persona introvertida: "¡Solo soy un friki! Me lleva tiempo necesitar interacción social", declaraba Evans.

Después de esto seguía bromeando con su forma de vivir la cuarentena haciendo alusión a su higiene: "Solo estoy en casa y nunca me ducho", confesaba antes de quedarse callado y empezar a gritar riéndose: "Eso no es cierto, me ducho constantemente. No sé por qué he dicho eso. ¡Soy una persona muy limpia!".

Después de este extraño y cómico momento, continuaron con la entrevista para hablar de la serie y alguna anécdota más sobre su equipo favorito de fútbol americano.

Seguro que te interesa

"Estás agotado todo el tiempo": Así fue luchar contra Capitán América (Chris Evans) en la mítica escena del ascensor en 'El Soldado de Invierno'