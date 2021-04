Las declaraciones de Anthony Mackie sobre 'Capitán América 4': "Estoy emocionado"

Recientemente y como ya anunciamos, 'Hollywood Reporter' confirmó en exclusiva la noticia de que Marvel iba a hacer la cuarta película de la saga 'Capitán América'. Recordemos que hasta el momento el personaje ha sido interpretado por el actor Chris Evans, quien hizo las tres películas en solitario además de las de 'Los Vengadores'.

Pero fue en 'Los Vengadores: Endgame' cuando Capitán América le pasó el testigo a Falcon. Interpretado por Anthony Mackie, hemos visto al superhéroe en la nueva serie de Disney+ 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Ahora, tras conocer la noticia de la nueva película, Mackie ha hecho algunas declaraciones.

En una reciente entrevista para el medio 'Entertainment Weekly', el actor dejó claro que está tan a ciegas sobre 'Capitán América 4' como el público, o al menos eso es lo que hace creer a los espectadores.

"Literalmente me enteré ayer en una tienda de dulces", dice Mackie. "El tipo de la caja llamado Dwayne, un tipo genial, me dice, 'Oye, hombre. ¿Es esto real?' me dice mientras me enseña su teléfono. Yo digo, 'No he escuchado nada'. Y eso es lo que me encanta de trabajar para Marvel. Te llaman y te dicen: 'Ven a Los Ángeles, queremos contarte lo que está pasando'. Entonces, estoy emocionado de ver qué pasa, pero no he escuchado nada".

Todo podría apuntar a que el actor fuera el nuevo Capitán América ya que en el final de 'Falcon y el Soldado de Invierno' Mackie coge el escudo y dice: "Aquí estoy yo, llamadme Capitán".

Lo cierto es que Mackie todavía no se ha hecho a la idea de que es el nuevo Capitán América en el final de la serie. "No sé lo que esperaba, pero definitivamente no es lo que pensé que sería", asegura.

Por lo que a la serie respecta, Anthony afirma que no ha escuchado nada sobre una segunda temporada. "Siempre es genial trabajar con Sebastian Stan y Kary Skogland, nuestro director", continúa. "Sería increíblemente divertido hacerlo".

