Desde hace unos años Zoe Kravitz ha catapultado su carrera llegando a convertirse en una de las actrices emergentes más importantes del panorama actual.

La hija de Lenny Kravitz no para de trabajar ya se en cine, televisión o publicidad. Su gran oportunidad llegó gracias al papel de Bonnie en la serie 'Big Little Lies', después la hemos podido ver en 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' y, próximamente, la veremos como la mismísima Catwoman en 'The Batman' junto a Robert Pattinson.

Ahora, la intérprete ha concedido una entrevista a Dax Shepard en su podcast semanal Armchair Expert donde ha estado hablando de un momento muy importante cuando empiezas tu carrera, el nombre profesional que eliges para darte a conocer.

Obviamente, antes de ser actriz todo el mundo sabía quién era Zoe Kravitz por ello Dax Shepard le ha preguntado si en algún momento pensó en no utilizar su popular apellido y desvincularse de él para hacerse un nombre propio.

"¿Abrazaste tu nombre o huiste de él?", le dice. A lo que la joven responde: "Pensé en no usarlo".

"Traté de hacerlo, pero simplemente no se pegó. La gente seguía olvidando", afirma para apuntar que intentó utilizar su nombre de pila completo Zoe Isabella.

Pero "nadie respondía a esta idea que tenía", explica.

Además, Kravitz confiesa que llegó a comunicarle este idea a su padre pero sintió que no le hizo mucha gracia:

"Se lo mencioné a mi padre en un momento y creo que pude sentir que lo puso un poco triste", por lo que finalmente rectificó y utilizó su nombre real.

