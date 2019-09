Después de su sonado pique al perder su enfrentamiento con estrellas de Marvel, Ryan Reynolds ha decidido "disculparse" con un vídeo dedicado a Karen Gillan de 'Guardianes de la Galaxia' donde su característico humor toma las riendas diciendo cosas disparatadas.

"Toma 2 de esta basura. No puedo esperar a la semana que viene en 'Deadpool mata al Universo Marvel'", escribía etiquetando a los hermanos Russo. A continuación tienes todo lo que dice en el vídeo, supuestamente alabando a Escocia.

"Mierda, ok, en primer lugar me quiero disculpar sin reservas con Karen Gillan por mis malas palabras, no fue amable, fue asqueroso, asqueroso es lo que me viene a la cabeza. Pero sobre todo quiero felicitarla porque me ha ganado esta semana, ganó con todas las de la ley. Ganó en la Liga Fantástica de Fútbol de Superhéroes (AGBO). AGBO, un nombre que se queda en la punta de la lengua, ¿no? Gracias Joe Russo.

El caso es que Karen es una persona muy especial, muy amable y con muchísimo talento. Y es de uno de mis sitios favoritos en el mundo, Escocia. Tiene un lugar especial en mi corazón desde que tenía 5 años, ha sido un hogar lejos de casa, me encanta su belleza natural, me encanta Hugh Jackman, me encanta la peli de Pixar 'Brave', y por supuesto me encantan los [cereales] Lucky Charms.

En realidad nunca he estado en Escocia, pero en cualquier caso, enhorabuena Karen, de verdad".

La propia Karen ha aceptado su disculpa en los comentarios siguiéndole el rollo con la pulla a Hugh Jackman, puesto que el célebre actor es en realidad un orgulloso australiano.

"Disculpa aceptada, Ryan. Y gracias por honrar a nuestro santo patrón Hugh Jackman (que como todos sabemos, echó a todas las serpientes)".

