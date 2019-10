Con la integración de Fox en el imperio Disney una de las mayores incógnitas era cómo encajaría el irreverente superhéroe Deadpool en la franquicia familiar.

Ahora, Ryan Reynolds, que siempre ha estado muy involucrado en el proyecto, ha estado en las oficinas de Marvel Studios presumiblemente para hablar de 'Deadpool 3' y de la llegada del superhéroe al universo interconectado. Aunque él ha vendido una cosa completamente diferente con su particular humor.

"He hecho la audición para el papel de 'Anthony Stark'. No me he quedado ni remotamente cerca, pero el amable hombre con el táser me ha escoltado hacia el suelo".

El director de 'Deadpool', Rob Liefeld, le ha contestado siguiéndole la broma.

"Oh tío, ¿entonces te han cancelado en persona eh? ¡Y te han hecho volar hasta allí! ¡Qué triste!".

Habrá que esperar para ver qué nos depara el futuro del Mercenario Bocazas, pero Reynolds ha renovado las esperanzas en que sea más pronto que tarde.

