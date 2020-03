LA SEGUNDA PARTE DE LA SANGRIENTA SAGA

Año 2012. David Hasselhof ya no cuida las playas de Malibú. Ahora es vigilante en un parque acuático. Vive bien porque nunca pasa nada... hasta que las pirañas empiezan a devorar a los bañistas. Y entonces tendrá que salir a su rescate como antaño. Pero claro, ya no es lo mismo. No os perdáis esta autoparodia de David Hasselhof en la sangrienta 'Piraña 3DD', en cines en noviembre.