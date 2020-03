David Fincher afirma que quiere dirigir la secuela de 'Guerra Mundial Z', pero algo se lo impide

Brad Pitt, el actor que protagonizó 'Guerra Mundial Z', no tira la toalla con la secuela de la película. El intérprete estadounidense lleva prácticamente un año convenciendo a David Fincher, con quien ya había trabajado previamente en 'Seven', 'El club de la lucha' y 'El curioso caso de Benjamin Button', para que dirija la secuela. Y aunque Fincher se ha mostrado entusiasmado en cuanto a la idea, parece que no lo tendrá muy fácil a la hora de encargarse del proyecto.

Según ha publicado 'The Hollywood Reporter', Paramount Pictures aún no está dispuesta a aprobar la dirección de Fincher pese a que el director se encuentra "muy interesado". Por otra parte, varias fuentes anónimas cercanas al estudio señalan que la idea de Fincher para la secuela es hacer "una historia más humana", centrada en los grupos de supervivientes en un mundo plagado de zombies. Dichas fuentes también destacan que el plan de David Fincher es invertir en un presupuesto menor al de la primera película, que costó 190 millones de dólares.

La secuela de 'Guerra Mundial Z' estaba programada para estrenarse el 9 de junio de 2017. Pero, debido a los cambios que se han ido produciendo, Paramount ha declarado que la fecha finalmente se retrasaría -indefinitamente- al menos hasta 2018 o 2019.

Si todo sale bien, Brad Pitt volverá a ser el protagonista además de producir la película. ¿Conseguirá estar de nuevo a las órdenes de David Fincher?