David Ayer felicita a James Gunn por 'El Escuadrón Suicida' en su mensaje más duro: "Yo hice algo increíble"

'El Escuadrón Suicida' llegará a los cines el 6 de agosto y nos volverá a traer a un grupo de villanos que unirá fuerzas con el Gobierno de los EEUU para llevar a cabo una misión secreta, aunque esta vez será algo diferente y estará Harley Quinn, Margot Robbie, a la cabeza. Y no veremos a Joker en 'El Escuadrón Suicida', pues la versión de James Gunn contará con nuevos personajes que no tuvo la película de David Ayer, como Rey Tiburón (Sylvester Stallone), Peacemaker (John Cena) o Ratonera 2 (Daniela Melchior).

Y es precisamente el director de la versión de 2016, David Ayer, el que se ha pronunciado tras lo positivas que está siendo la crítica con 'El Escuadrón Suicida', mucho más que lo fueron con su él y con su película. Para defenderse y explicar su punto de vista respecto a lo que pudo ser y no fue su película y también para abrirse con todo el mundo y contar su historia de vida.

"No soy quién pensáis que soy. Nada en mi vida se me ha dado, ha sido una lucha desde el principio. Mi padre se suicidó en Navidad cuando tenía 4 años. Eso fue solo el principio. Casas de acogida. Abuso. Caos. He ido a más escuelas de las que pueda contar. ¿Qué es la estabilidad?", comienza David Ayer la carta que ha publicado en Twitter.

"He visto cuerpos, sangre, cabezas abiertas, he visto a gente morir. He pisado sobre cerebros en la acera para coger el bus. Me han disparado más veces de las que puedo recordar. La policía de Los Angeles me dio una paliza. Uno de los primeros fumaderos de LA estaba en mi bloque. Abandoné el instituto y me quedé en la calle. Tuvo que morir alguien en mis brazos, cubierto de su sangre y vómito para que despertara", continua, en referencia a su juventud en Los Ángeles y su relación con la policía y la calle.

Además, David Ayer sirvió en el ejército, en un submarino nuclear: "Experimenté cosas que me sellaron el alma. Imagínate pasar 67 días bajo el agua en un tubo de acero cuando se te acaba la comida. Los Navy me rompieron, pero también me salvaron (aprendí disciplina y ética de trabajo)".

Tras su regreso, fue a vivir a Sinaloa, donde trabajó de todo lo que pudo y "empecé a escribir guiones porque alguien vio en mí algo que yo no vi (Wesley Strick, me salvaste la vida)". Por eso, volcó sus experiencias en el guion de 'Training Day', cuando "no tenía nevera, no tenía cama, no tenía futuro", hasta que alguien le ofreció 30.000 dólares por los tener los derechos de dicho guion.

"'Training Day' fue especial. Por supuesto, nadie lo creyó por entonces. La gente buena de Hollywood no podía creer que los polis fueran tan corruptos. Pero el escándalo Rampart ocurrió y la gente se dio cuenta de que quizás era real", explica. "La lección de ese guion fue: pon tu dolor en la página. Por eso cuento historias. He visto al mal hacer el bien y al bien hacer el mal. Escribo la verdad viviente", reflexiona.

Jared Leto y Margot Robbie en 'Escuadrón Suicida' | Warner Bros.

"Puse mi vida en 'Escuadrón Suicida'. Hice algo increíble", asegura, acerca de la película de villanos que DC estrenó en 2016 bajo su nombre. "Mi montaje es un viaje complejo y emocionante con algunas "malas personas" que son rechazadas (un tema que resuena en mi alma). El montaje del estudio no es mi película. Tampoco es la edición extendida", justifica, relatando que la película que se vio no es cómo él la hizo.

"Es un montaje maduro de Lee Smith, sobre el brillante trabajo de John Gilroy. Todo con la genial música de Steven Price, sin ninguna canción de radio en toda la película. Tiene arcos de personajes tradicionales, increíbles actuaciones, una resolución sólida. Varias personas la han visto. Si alguien dice que la ha visto, miente", añade sobre su 'Escuadrón Suicida'.

"Nunca he abandonado. ¿Y por qué debería? Cada día respirando es un regalo", dice respondiendo a los que le invitan a abandonar. "Pensé que mi historia iba a acabar en una tumba o en una celda hace mucho. Esto que estoy viviendo son fases de bonus. Estoy honrado y encantado por tener la carrera que he tenido. ¿Abandonar? ¿Después de que mis hijos me vieran volver a casa cada día después de que el estudio me quitara el montaje, con el corazón destrozado? ¿Quién sería si abandonara?", añade, feliz con su carrera, pero culpando al estudio por su película.

"Me guardo mis cosas. Soy de la vieja escuela. Por eso cierro la boca y aguanto el tsunami de críticas a veces increíblemente personales. ¿Por qué? Eso es lo que he hecho toda mi vida. Honestamente, preferiría que me dispararan", escribe tajante Ayer justo antes de felicitar a James Gunn y despedirse: "Estoy muy orgulloso de James y emocionado por el éxito que viene. Apoyo a Warner Bros. y estoy emocionado porque la franquicia tenga las piernas que merece. Deseo el éxito de todo. Cada película es un milagro. Y el brillante trabajo de James será el milagro de los milagros. Gracias por vuestra paciencia. Ya no volveré a hablar públicamente de este asunto".

