Darren Aronofsky se desvincula de la nueva secuela de 'Lobezno'

El cineasta Darren Aronofsky decidió deshacer su acuerdo con 20th Century Fox para dirigir la cinta de acción 'Lobezno' ('The Wolverine') con Hugh Jackman debido a que el rodaje le obligaría a estar mucho tiempo alejado de su hogar, según informa Variety.

El realizador de títulos como 'Cisne Negro', 'El luchador' o 'Requiem por un sueño' renunció al trabajo semanas antes del comienzo de la grabación que estaba prevista para primavera en Japón, si bien la actual situación en el país nipón podría afectar a los planes del estudio.

"No estaba cómodo pasando tanto tiempo lejos de mi familia. Me entristece que no veré cómo se hace todo el proyecto porque tiene un guión fabuloso y estaba muy ilusionado con trabajar con mi amigo Hugh Jackman de nuevo", explicó Aronofsky.

Uno de los candidatos que suenan para reemplazar a Aronofsky es David Slade, quien ya está envuelto en otro proyecto de Fox, 'Daredevil'.

"Aunque estamos decepcionados con el hecho de que Darren no pueda hacer 'The Wolverine', entendemos y respetamos sus razones", dijo en un comunicado oficial Fox.