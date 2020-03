Daniel Radcliffe, ¿el protagonista de la película 'Harry Potter y el legado maldito'?

Hace un mes los seguidores de 'Harry Potter' tiraban cohetes de alegría al enterarse de que Warner Bros. había registrado la marca de 'Harry Potter y el legado maldito' en Reino Unido. Esto no significaba exactamente que la productora fuera a hacer la película, ya que el registro podría ser solo para usos comerciales, como diferentes tipos de merchandising. Pero la idea de una posible adaptación al cine quedaba en el aire a esperas de que Warner Bros. diera la gran noticia.

La productora todavía no ha confirmado nada. Pero fuentes de Hollywood, según informa ComicBook.com, aseguran que Warner Bros. quiere que Daniel Radcliffe protagonice la película de 'Harry Potter y el legado maldito'.

Al parecer, la productora está trabajando secretamente para conseguir los derechos de la película, establecer un guión y tienen en mente que sea Daniel Radcliffe quien interprete al Harry adulto.

En 'Harry Potter y el legado maldito', que se sitúa 19 años después de 'Las reliquias de la muerte', el famoso mago es un atareado empleado del Ministerio de Magia, un hombre casado y padre de tres hijos, entre ellos, Albus Severus, en quien se centra la obra de teatro.

De momento, la productora no ha confirmado los rumores, pero al menos, ya se sabe que por parte de Daniel Radcliffe no habría ningún inconveniente. Hace tiempo, en una entrevista, el actor afirmaba: "Nunca diría nunca... Si se escribiera un día un libro en el que Harry tuviera una edad similar a la mía y resultara apropiado hacer una película y ya hubiera pasado un tiempo desde las anteriores... ¿No lo considerarías tú? Por supuesto, nunca sería de esa clase de cosas en las que dices: 'No. Voy a rechazarlo sin más'".

Una gran noticia para los seguidores de la mágica saga que pueden ver actualmente de la obra de teatro 'Harry Potter y el legado maldito' en el Palace Theatre de Londres y podrán disfrutar, el próximo 18 de noviembre, de la nueva película de la franquicia 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.