Este noviembre, 'Harry Potter' celebra 20 años desde el estreno de su primera película, 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Y su protagonista, Daniel Radcliffe, ya se ha pronunciado sobre este gran aniversario, tan importante para los fans de Hogwarts.

"No hay planes por el momento", ha confesado el actor a ET sobre una posible reunión durante la promoción de la tercera temporada de 'Miracle Workers', la serie cómica que protagoniza.

"Estoy en la República Dominicana en este momento filmando y luego estaré ocupado, trabajando en varias cositas hasta fin de año", reconoce.

Pero no lo da todo por perdido a tantos meses aún de la señalada fecha: "Así que sí, no lo sé. Estoy seguro de que habrá algún tipo de celebración, pero no sé si nos reuniremos o algo así. Lo siento si eso es un poco decepcionante para alguien", añade Daniel Radcliffe, que a pesar de ser el actor principal de la saga, ha admitido no haber visto ninguna "desde que se estrenaron".

"He visto fragmentos en la televisión durante unos segundos antes de decir, '¡Uh!' O si es una escena en la que alguien más está, diré, 'Oh, genial'", reconoce con cierto humor antes de hacer mención al cariño que guarda a sus escenas con Gary Oldam (Sirius Black) y David Thewlis (Remus Lupin).

Remus Lupin, Sirius Black y Harry Potter | Warner Bros.

"Fueron de las primeras escenas de la tercera y la quinta película. Y comencé a sentirme como un joven que estaba descubriendo la actuación y a gente genial con quien estar", ha explicado.

La nostalgia por 'Harry Potter' nunca cesa

El año pasado el 19 aniversario de la saga, un número importante dentro del universo mágico, ya fue muy especial para los fans. Gracias a Tom Felton, que siempre está regalando momentos únicos a los fans de su personaje Draco Malfoy y de las películas, tuvimos reencuentros virtuales de muchas estrellas de 'Harry Potter'.

Aún es pronto para saber si habrá algo preparado para los fans en noviembre, aunque la ocasión seguro merece algo especial. Recientemente el actor se ha vuelto a ver con uno de los gemelos Weasley, James Phelps, con los que tiene una gran relación pese a su "rivalidad" entre Slytherin y Gryffindor.

Seguro que te interesa...

La varita y las gafas originales de Daniel Radcliffe en 'Harry Potter', en una cuantiosa subasta