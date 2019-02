Daniel Radcliffe habla sobre las futuras películas de su personaje Harry Potter

Daniel Radcliffe, el actor británico que interpretó siendo aún un niño a 'Harry Potter', ha seguido con su carrera cinematográfica con proyectos muy distintos, aunque nunca ha renegado del personaje que le dio la fama.

Al ser preguntado en una entrevista con IGN sobre si cree que habrá nuevas series o películas del personaje creado por J.K. Rowling, Daniel Radcliffe no ha dudado en contestar que cree que está seguro de que habrá nuevas versiones: "Sé que no soy el último Harry Potter que voy a ver mientras viva, de hecho ya hay algunos más", explicaba en referencia a Jamie Parker y Gareth Reeves, que han dado vida a Harry Potter en la obra de teatro 'The cursed child'.

"Será interesante ver cuánto tiempo duran esas películas... siento que ahora mismo son como sagradas, pero eso pasará, el brillo desaparecerá en algún momento. Ver si hacen de nuevo las películas o una serie de televisión, me encantaría verlo".

