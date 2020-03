Daniel Radcliffe ha confesado cuál es la película preferida de su carrera y su respuesta te decepcionará

Con lo que te vamos a contar a continuación no estamos diciendo, ni mucho menos, que Daniel Radcliffe no se sienta orgulloso de su trabajo como Harry Potter, pero parece que esta etapa de su carrera no es la que más le gusta.

En una reciente visita al The Graham Norton Show de la BBC el actor británico ha contado qué proyecto de su carrera le gusta más, y es 'Swiss Army Man'. "Es la película de la que estoy más orgulloso. Es muy divertido, loco, bruto y tonto, pero es buenísimo". "Es realmente original y muy diferente a otros. Es muy alegre y muy especial", ha expresado Radcliffe. Si quieres ver el programa completo, que no tiene desperdicio, te lo dejamos aquí. Sobre el minuto 23 del vídeo el actor confiesa cuál es su película favorita.

El actor se ha implicado tanto con la promoción de esta película que ha hecho toda una gira junto a su versión muerta, un muñeco a tamaño natural que parece su cadáver. Decidió llevárselo también al programa, y dejó a Anna Kendrick y Justin Timberlake, invitados junto a él en The Graham Norton Show, con la boca abierta.