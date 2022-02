Daniel Radcliffe se ha puesto en la piel del irreverente músico 'Weird Al' Yankovic para su próxima película. La producción será la primera original de Roku Channel.

'Weird: La historia de Al Yankovic' es el nombre de la cinta con la que el actor que dio vida a Harry Potter se mete de lleno en los biopics.

"La película biográfica no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso estilo de vida depravado", recogió hace unas semanas Deadline. "La película llevará al público a un viaje realmente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos".

Ahora, se han mostrado las primeras imágenes del actor caracterizado como este extravagante músico. En la imagen oficial, vía People, aparece Radcliffe vistiendo una llamativa camisa hawaiana, gafas y bigote, mientras toca un acordeón con el pelo afro tan reconocible de este músico que triunfó en los años 80 y 90.

"Usar la camisa hawaiana es una gran responsabilidad que no tomo a la ligera, y me siento honrado de finalmente compartir con el mundo la historia absolutamente verdadera de la vida depravada y escandalosa de 'Weird Al'", dijo el actor a People.

De nombre Alfred Matthew Yankovic, el músico estuvo relacionado con el cine en el pasado, donde no pudo dejar escapar la oportunidad de parodiar también en la pantalla grande: "Cuando salió mi última película, 'UHF', en 1989, hice un voto solemne a mis fans de que estrenaría una película importante cada 33 años, como un reloj. Estoy muy feliz de decir que hemos llegado a tiempo", bromeó el artista en un comunicado. "Estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán".

En la película también se ha involucrado el cantante, que coescribe el guion de la misma y se le ha visto junto al actor en el set de rodaje ubicado en Los Ángeles actualmente.

Seguro que te interesa:

Daniel Radcliffe reconoce por qué se siente "muy avergonzado" de algunas de sus actuaciones en 'Harry Potter'