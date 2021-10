Daniel Craig ('Sin tiempo para morir') asegura que le encanta ir a bares gays y que odia los "bares de heteros"

Daniel Craig es un actor mundialmente conocido por su impecable rol en las películas de James Bond. Es más, Craig lleva interpretando al famoso espía durante más de 15 años, por lo que se ha convertido en el actor Bond que más tiempo ha sido el personaje en la historia. Desafortunadamente, la estrella jubila su esmoquin negro con el estreno de 'Sin tiempo para morir', en la que también participan grandes figuras como Rami Malek y Ana de Armas.

Durante una reciente aparición en el podcast, 'Lunch with Bruce', organizado por el presentador Bruce Brozzi, Daniel ha hablado de sus experiencias con la vida nocturna gay, y cómo prefiere esta a ir a los "bares hetero" porque dice que está harto de la energía que desprenden.

"Llevo yendo a bares gays desde hace no sé ni cuánto", le dijo a Bozzi. "Una de las razones, porque no me meto en peleas en los bares gays tan a menudo… porque con el agresivo intercambio de po**as en los bares hetero, simplemente me harté de [ello]".

El actor continuaba explicando: "De niño porque era como… no quiero terminar comiéndome un golpe. Y lo hice. Eso sucedía muy a menudo. Pero este era un buen lugar para ir. Todo el mundo estaba relajado, todo el mundo. No tenías que declarar tu sexualidad. Estaba bien. Y era un lugar muy seguro para estar".

"Y podía conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por la misma razón por la que yo estaba allí", añadía.

La sexualidad de Q en 'Sin tiempo para morir'

Si todavía no has visto el último proyecto de James Bond, ya estás tardando, y te recomendamos que no sigas leyendo para no hacerte ningún SPOILER. En la última cinta de James Bond, podemos observar cómo el personaje del actor gay Ben Whishaw, Q, confirma su sexualidad. En una escena de la película, Bond y Moneypenny, Naomie Harris, aparecen en la casa de Q, donde parece que se está preparando para una ocasión especial.

Q aparece cocinando una comida para dos, y no le hace ninguna gracia que aparezcan sus compañeros de sorpresa. En ese momento, Q revela que está a punto de tener una cita, y manda a los dos espías a irse porque, "él va a llegar en 20 minutos".

Es más, en una entrevista con Attitude, Ben Whishaw habla sobre la posibilidad de que un actor gay retomara el papel de James Bond, después de que Daniel abandone su puesto. Whishaw dice, "Dios, ¿te lo imaginas? O sea, sería una cosa bastante extraordinaria. Claro que me gustaría ver eso".

"Realmente creo que deberíamos trabajar por un mundo en el que cualquiera pueda interpretar cualquier cosa y sería realmente emocionante que no importara la sexualidad de alguien para asumir un papel como éste. Creo que eso sería un verdadero progreso", continuaba.

A día de hoy, productoras de Hollywood están incorporando cada vez más a personajes del colectivo LGTBIQ+. El personaje de Loki, en la serie de Marvel 'Loki', reconoce abiertamente su sexualidad y además lo catalogan como de género fluido. Otro ejemplo reciente, es el hijo de Lois y Clark Kent, Joe Kent y el nuevo Superman. El personaje de DC y heredero de los poderes de su padre, se declara abiertamente bisexual y presenta a su novio, Jay Nakamura, un reportero que idolatra al Superman original.

Por ello, no nos sorprendería tanto si algún día el nuevo James Bond no fuera un hombre heterosexual, como bien propone Ben Whishaw.

