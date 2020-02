'Dando la nota 3' ya tiene directora y no es Elizabeth Banks

Trish Sie será la encargada de ponerse detrás de las cámaras en la última entrega de 'Dando la nota'. La directora, que a su vez es coreógrafa, ha dirigido varios vídeos musicales de la conocida banda OK Go. Sin embargo, en el mundo del cine, solo firma la película 'Step Up 5: All In'.

'Dando la nota 3' termina así su búsqueda y captura de realizadora, remplazando a Elizabeth Banks, la directora de la película anterior, 'Dando la nota: Aún más alto', que era la primera opción pensada para dirigir esta pero que, por problemas de agenda, no podía hacerlo.

La última entrega, que contará otra vez con la participación de sus graciosas protagonistas Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow y Hailee Steinfeld, se estrenará en Estados Unidos el 22 de diciembre de 2017.