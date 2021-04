Dan Stevens, elegido para reemplazar a Armie Hammer en 'Gaslit' tras ser acusado de violación

La polémica en torno a Armie Hammer continúa, y recientemente la policía de Los Angeles confirmó que las acusaciones de violación por parte de una mujer que también asegura que la retuvo en contra de su voluntad iban a ponerse bajo investigación policial.

Durante los últimos meses acusaciones de abuso físico y mental de varias mujeres contra el actor se han ido sucediendo a la par que Hammer ha ido perdiendo proyectos para los que ya había sido anunciado.

Ahora, Variety ha confirmado otro título en el que Armie ha sido sustituido; la miniserie 'Gaslit' donde compartía pantalla con Julia Roberts y Sean Penn. El proyecto, que se centra en el escándalo del Watergate durante la presidencia de Nixon, ya ha fichado otro actor para el papel de Hammer.

Se trata de Dan Stevens, protagonista de 'La bella y la bestia', que tomará el testigo como John Dean, un consejero de la Casa Blanca durante dicha administración.

Esta decisión se suma a la de varias productoras y proyectos que han decidido prescindir de los servicios de Hammer en las últimas semanas, como 'The Offer', 'Billion Dollar Spy' o 'Shotgun Wedding', donde ya ha sido reemplazado también por Josh Duhamel.

Armie Hammer niega las acusaciones

A la luz de la candente polémica, el actor se ha pronunciado a través de su abogado para calificar de "indignantes" las acusaciones contra él.

"Desde el primer día, el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con [ella] - y con cualquier otra pareja sexual suya - han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas. [Su] búsqueda de atención y una oferta legal desacertada solo dificultarán que las víctimas reales de violencia sexual obtengan la justicia que merecen", asegura su comunicado que puedes ver al completo aquí.

