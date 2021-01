Dakota Johnson acudió recientemente a 'The Late Late Show With James Corden' donde confesaba que tiene once tatuajes repartidos por todo su cuerpo. Sin embargo, la actriz le aclaraba al presentador que “no es ninguna fanática de los tatuajes” y que de hecho se arrepiente de haberse hecho algunos de ellos.

El presentador le respondía en tono jocoso que tener más de ocho tatuajes indica que quien los lleva es realmente un demonio y Dakota comentaba lo siguiente: "Tengo once tatuajes, o doce, no lo sé. No soy ninguna loca, no, no. Estamos en el 2021, once me parece una cifra prudente”. Sin embargo, reconocía que lamenta haberse grabado en la piel varios de los tatuajes que luce repartidos, algunos incluso "al azar", por todo el cuerpo.

La actriz relató durante la entrevista que a su padre, Don Johnson, le horrorizaba que su hija se tatuara y que llegó a amenazarla con desheredarla si lo hacía. En cambio su madre, Melani Griffith, estaba totalmente a favor e inclusive acompañó a su hija cuando acudió a hacerse el primero. De hecho, la historia de este tatuaje trajo mucha cola en su familia, ya que con él la actriz buscaba ablandar a su padre. Aunque este primer tatuaje de la intérprete fuera una especie de guiño a su progenitor, a Don Johnson no le hizo ninguna gracia.

Si quieres conocer cuál fue el primer tatuaje que se hizo la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey', con el que pretendía conseguir el beneplácito de su padre y del que ahora se arrepiente, no dudes en pinchar en el video que te dejamos un poquito más arriba.

