Dakota Johnson recomienda el juguete sexual anal que ha creado como regalo de Navidad perfecto

Hay papeles que nunca se separan del actor y Dakota Johnson siempre será recordada como Anastasia Steele en la saga erótica de 'Cincuenta sombras'.

Pero la hija de Melanie Griffith es mucho más que eso y, además de una prolífica carrera, ha demostrado con su espontánea personalidad y sinceridad que es la reina de Hollywood.

El año pasado Johnson anunció su colaboración con la marca Maude, una empresa de bienestar sexual de la que es directora co-creativa e inversora. Ahora, ha hablado de su último producto con el que está encantada en InStyle.

Llamado el "cono", Dakota defiende que este plug anal es el regalo definitivo de estas navidades.

"Cuando llegué a la compañía, lo primero que pregunté es si habría algún tipo de producto anal porque sé que hay mucha gente curiosa y, sabes, hay muchas partes del ano que son zonas erógenas y creo que sería divertido para que la gente explore", explica la actriz, curiosamente conocida por su papel en 'Cincuenta sombras' donde también se exploran muchos aspectos del sexo.

El botón anal, según explica la marca, es "no tóxico, de tacto suave, de silicona testada, resistente al agua y fácil de limpiar".

"Muchos hombres y mujeres me dicen en plan, he oído que estás involucrada en una compañía... y siempre lo dicen como susurrando. Y yo como, ¡es súper guay! Me encanta poder hablar sobre bienestar sexual, y estar con Maude. Ha levantado conversaciones tan necesarias...", asegura.

Y sobre el nuevo juguete, promete: "Esto va a ir a los calcetines navideños de todo el mundo. ¿Estás de broma? Es el perfecto relleno para los calcetines de la chimenea. ¿Tú crees que tu tío no ha querido un plug anal toda su vida? Estás mintiendo", termina Dakota divertida.

