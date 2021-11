Dakota Johnson se pronuncia sobre su antiguo co-star Johnny Depp a la luz de la polémica: "Es muy triste"

Dakota Johnson se ha convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood de la nueva generación y la actriz está en un momento espectacular de su carrera.

Con varios e importantes proyectos en marcha o pendientes de estreno, como 'The Lost Daughter', el debut de Maggie Gyllenhaal en la dirección que tanto ruido ha hecho por festivales, Dakota está haciendo un gran trabajo para alejarse del estereotipo que le dio la fama con la saga de 'Cincuenta sombras'.

En su carrera también ha participado en varios proyectos que la han situado trabajando con actores que ahora están envueltos en polémica por diversas acusaciones en la era del #MeToo, como Johnny Depp, con quien hizo 'Black Mass', Armie Hammer, con quien actuó en 'Wounds' y Shia LaBeouf con el cual protagonizó 'The Peanut Butter Falcon'.

Dakota Johnson y Johnny Depp en 'Black Mass' | Warner Bros.

Durante un reportaje con The Hollywood Reporter Dakota no duda en hablar sobre su experiencia con ellos y cómo ha cambiado el clima de Hollywood.

"Nunca he experimentado eso de primera mano por ninguna de esas personas. Pasé un tiempo increíble trabajando con ellos; me siento triste por la pérdida de grandes artistas", reconoce.

"Me siento triste por la gente que necesita ayuda y quizás no la ha tenido a tiempo. Me siento triste por cualquiera que fuera herido o dañado. Es simplemente muy triste", añade.

Sobre el debate de las nuevas oportunidades y el clima de Hollywood, reflexiona: "Sí que creo que la gente puede cambiar. Quiero creer en el poder del ser humano de cambiar y evolucionar y pedir ayuda y ayudar ao tros. Creo que claramente está ocurriendo una sobre-corrección. Pero creo que debe haber una forma de que el péndulo encuentre el término medio", asegura.

"La forma en la que los estudios se han llevado hasta ahora se ha quedado atrás. Es una forma de pensar tan anticuada sobre lo que las películas deberían ganar, quién debería estar, cuánto debería cobrar la gente, qué es exactamente la igualdad y la diversidad. A veces la vieja escuela tiene que dejarse a un lado para que la nueva escuela pueda llegar. Pero sí, la cultura de la cancelación es un puto bajón. Odio ese término", revela.

