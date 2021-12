Dakota Johnson habla por primera vez de su romance con Chris Martin: "Siento que tengo 48 y 26"

Dakota Johnson siempre ha querido mantener su relación con Chris Martin, el líder de Coldplay, fuera de los focos. Y es que ambos son muy conocidos en todo el mundo, la joven por su carrera como actriz y el cantante por el éxito de su banda.

Ahora Dakota ha concedido una entrevista a Elle en la que ha hablado abiertamente sobre el romance con el artista:

"Hemos estado juntos durante bastante tiempo, y salimos de casa a veces, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa y estar cómodos y en privado. La mayor parte de la fiesta tiene lugar dentro de mi casa".

Johnson, que tiene ahora 32 años y lleva saliendo con Chris, de 44, desde 2017, ha explicado también que cree que actúa tanto más joven como mayor de lo que realmente es.

"Me siento tanto de 48 como de 26. He tenido mucha vida en mi vida. Tuve mucha vida siendo realmente joven, así que creo que me siento mayor".

La actriz se considera muy hogareña y admite que, aunque "debería enfadarse un poco" un viernes por la noche, "beber té y ver televisión está bien" para ella, ya que trabaja mucho.

Johnson y Martin viven juntos en Malibú en una casa valorada en 12.5 millones que cuenta con seis habitaciones y nueve baños.

Desde diciembre de 2020 hay rumores de que la pareja ya está comprometida, pero aún no lo han confirmado.

Martin dedicó una de sus canciones a su "universo" (Dakota Johnson) durante un concierto de Coldplay en Shepherd's Bush Empire en Londres en octubre.

"Se trata de mi universo, y ella está aquí", dijo el rockero a la multitud, mientras la banda comenzaba a tocar su nueva canción, 'My Universe', una colaboración con BTS.

