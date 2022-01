Dakota Johnson le cuenta a Andrew Garfield que Jesse Eisenberg la ignoró durante días en un rodaje

'La red social' reunió hace poco más de una década a un grupo de actores emergentes que hoy son estrellas consagradas. Encumbró, con nominación al Oscar incluida, a Jesse Eisenberg, que luego se convirtió en un filón para el cine indie. También, a su cofundador en la película, Andrew Garfield, que protagonizó años más tarde 'The Amazing SpiderMan'.

Y no podía faltar Dakota Johnson que, aunque su presencia en la cinta fuera testimonial, le sirvió para debutar en Hollywood y convertirse en una actriz de renombre. Estos 3 actores protagonizaron un encuentro que ahora ha revelado la protagonista de '50 sombras de Grey' a Andrew Garfield, en una charla con Vanity Fair.

Al comienzo de la misma, el ganador del Globo de Oro por 'Tick, Tick... Boom!' le recordó a su compañera el momento donde se conocieron por primera vez. "No tuvimos ninguna escena juntos, obviamente, en esa película, 'La red social'", le señaló.

"No, y tú y Jesse Eisenberg estabais muy ocupados en esa película, y yo obviamente estuve en ella durante 4 segundos, pero pasé unos días en el set de rodaje solo mirando", recordó la actriz sobre sus escasos momentos en pantalla junto a Justin Timberlake. "Recuerdo sentarme con vosotros mientras comíais un día y me hiciste un montón de preguntas. Tú fuiste muy amable, y Jesse me ignoró.

En ese momento Andrew, intentando excusar a Jesse Eisenberg le contesta a Dakota que "probablemente estaba metido en el personaje".

El actor inglés de 38 años quiso quitar hierro al asunto rápidamente: "Vaya, no lo sé. Siento que necesito defenderlo de alguna manera. Tal vez hubo algo de (Mark) Zuckerberg apareciendo en ese momento. Probablemente estaba abrumado por...". Excusó Andrew cuando la actriz saltó: "Por la belleza".

"Por tu belleza, sí", se rio el intérprete de Eduardo Saverin en la cinta de David Fincher.

"Hicimos la película, pero luego recuerdo haberte visto en una fiesta. Creo que fue en los Oscar o algo así, cuando David Fincher no ganó y debería haberlo hecho, y recuerdo haberte visto en la fiesta posterior, y eras tan encantadora, enérgica y emocionada de conectar. Me sentí igual", siguió desvelando Andrew Garfield sobre la buena relación que forjaron las dos estrellas.

