Dakota Johnson confiesa por qué necesitó terapia después del rodaje de 'Suspiria'

Las películas de terror suelen estar relacionadas con leyendas extrañas que ocurren en los rodajes y graves secuelas que experimentan los actores tras finalizar turbios y complicados rodajes. De momento no sabemos si han ocurrido sucesos paranormales en 'Suspiria', pero lo cierto es que su protagonista, Dakota Johnson, ha acudido a terapia después de finalizar la oscura grabación de Luca Guadagnino.

'Suspiria' nos adentra en una compañía de baile que está ligada a una sangrienta y turbia historia. Johnson (Susie Bannion), es una joven bailarina que se une a la compañía de ballet de Tilda Swinton (Madame Blanc), en la que empiezan a pasar sucesos extraños que envuelve a todos los miembros de la escuela. Está claro que Johnson tomó al pie de la letra el lema de la cinta, "entrega tu alma al baile", que la llevó a tener que acudir a terapia para liberarse de la oscuridad del rodaje. Así lo ha confirmado ella, durante el Festival de Venecia, lugar en el que se ha estrenado la película.

La protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' ha explicado que la experiencia "no fue tan traumática" como parece: "No fui psicoanalizada y espero que no lo sea nunca. En ocasiones, cuando trabajo en un proyecto son una persona muy empática y absorbo los sentimientos de muchas personas". Razón que explica el hecho de que haya tenido que acudir a un psicólogo. La intérprete ha hablado de que lo hizo para liberarse de la oscuridad de la cinta: "Cuando trabajas con temas oscuros, pueden permanecer contigo y luego si le hablas a alguien sobre eso, te liberas, es muy agradable. Mi terapeuta es una mujer realmente agradable".

El propio Guadagnino ha calificado la cinta como "la experiencia más perturbadora que una persona puede tener".

La cinta producida por Amazon Studios se estrenará el 7 de diciembre de 2018.