Dakota Johnson ha ofrecido una extensa entrevista para la última edición de la revista Marie Claire en la que ha hablado sobre la depresión, una enfermedad que según ha revelado padece desde que tenía 15 años.

"He luchado contra la depresión desde que era muy joven, desde los 15 años. Fue entonces cuando, con ayuda de los profesionales, me di cuenta de que 'oh, esto es algo en lo que puedo caer'. Pero con el tiempo he aprendido a encontrarla hermosa porque me permite sentir el mundo que me rodea".

En este sentido la actriz de 'Cincuenta sombras' ha incidido en que, en momentos como este en mitad de la pandemia por coronavirus, piensa "constantemente en cómo está el planeta".

En la entrevista Dakota Johnson también reflexiona sobre cómo fueron sus inicios en el cine, que no fueron fáciles a pesar de ser hija de Melanie Griffith y Don Johnson. La gente puede llegar a pensar que la intérprete lo tuvo fácil, pero según ha revelado ahora: "Durante mucho tiempo, hacía una película y no tenía nada que decir. Podía comentar algo y luego saldrá como algo totalmente diferente. Como artista, piensas, '¿Qué demonios?'".

"Definitivamente, quiero que mi oficio, mi arte y mis ideas sean respetadas y desechadas. Quiero ser parte del proceso". ¿Se refiere con estas declaraciones a sus inicios en 'Cincuenta Sombras'?

