Dakota Fanning: "No es fácil conseguir de adulta papeles cuando has sido una estrella infantil"

Todos conocemos a Dakota Fanning desde pequeñita. La hemos visto con 7 años en 'Yo soy Sam', más tarde en 'La guerra de los mundos', con Tom Cruise, o un poco más mayor en 'Luna Nueva', de la saga de 'Crepúsculo'. La actriz comenzó desde muy temprana edad su carrera y ha confesado que esto tampoco se lo ha puesto demasiado fácil para conseguir, más tarde, papeles siendo adulta.

"Definitivamente no es fácil cuando empiezas muy joven, porque la gente se hace un montón de ideas preconcebidas de lo que eres", afirmaba la actriz a la Asociación de Prensa. "Es frustrante incluso en la vida en general cuando la gente asume cosas de ti sin saber la verdad. Hubo momentos en los que era muy molesto pero lo he asimilado y he sacado lo mejor de mí misma".

La actriz también destacó que la fama, cuando uno es demasiado joven, puede llegar a ser perjudicial. "La gente siempre te dice: ¿Estás preocupado por crecer? ¿Vas a ser capaz de seguir actuando?", comentaba la actriz. "Puede llegar a hacer que pierdas la cabeza e incluso hacerte pensar que tienes que crecer rápido y eso te lleva a cometer errores". Sin embargo ella admite que supo cómo conllevar la fama.

Está claro que Dakota Fanning ha sabido como crecer en un mundo tan difícil como Hollywood. La actriz está a punto de estrenar en octubre su nueva película, 'American Pastoral', que protagoniza junto con Jennifer Connelly y Ewan McGregor. Una cinta que narra la historia de una familia americana en los años 60, cuya hija, interpretada por Fanning, es una revolucionaria en contra de la Guerra de Vietnam.

'American Pastoral', dirigida por el mismo Ewan McGregor, todavía no tiene fecho de estreno en España.