Para Daisy Ridley , el rodaje de la película ' Asesinato en el Orient Express ' le está resultando más complicado de lo que pensaba. Y no porque tenga dificultades para meterse en la piel de su personaje. Ni mucho menos. Sino porque el resto del reparto no dejan de acorralarla para sacarla información sobre ' Star Wars: The Last Jedi '.

