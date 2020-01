Desde hace un tiempo, Hugh Jackman aclaró que su época dentro del MCU había acabado, por lo que, el puesto de Lobezno estaría vacante. A pesar de ello, la casa de la ideas ha seguido insistiendo al actor pero ante una posible respuesta negativa, el estudio tiene en mente un posible sustituto.

Según We Got This Covered, Marvel quiere recuperar a Jackman cueste lo que cueste debido a que el público identifica al actor con el personaje, pero por si acaso su plan no funcionase tienen listo un plan b. El nombre que más fuerte suena para la sustitución es el de Dacre Montgomery, el joven que ha saltado a la fama tras su interpretación en la seguda temporada de la serie 'Stranger Things'.

Esta propuesta ha caído como agua de mayo entre los fans, quienes creen que Montgomery puede dar el perfil para interpretar al mutante y han comenzado a imaginar cómo sería su aspecto dentro de los X-Men. A pesar de todo ello, el futuro de estos mutantes incierto, por lo que, habrá que esperar para saber si finalmente Dacre Montgomery se convierte en Lobezno a pesar de ser el favorito para relevar al querido Hugh Jackman.

