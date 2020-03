El cuello de Alicia Vikander, photoshopeado hasta el exceso en el primer póster de 'Tomb Raider'

Que cualquier tipo de posado fotográfico ha perdido toda fiabilidad no es ninguna sorpresa. Programas como el Photoshop permiten realizar auténticos milagros a la hora de retocar fotografías. Pero, ¿dónde está el límite? La barrera entre lo sutil y lo ridículo es tan fina que a menudo tenemos auténticas bizarradas. El cine intenta convertir lo imposible en verosímil. Por lo que una arqueóloga guerrera, que podría llegar a sacarle los colores al mismísimo Indiana Jones, no es lo más loco que nos presenta la película. El primer póster es de las locuras recientes más grandes gracias al Photoshop. Porque cualquier mirada de reojo con una Lara Croft magullada pero lista para volver a la batalla, pierde toda credibilidad si su cuello se ha estirado tanto que las proporciones quedan irremediablemente ridículas.

Alicia Vikander nos ha demostrado tener más de un registro. Iluminó la pantalla con una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años en 'Ex Machina' y se llevó un más que merecido Oscar por 'La chica danesa'; pero también le vimos unir fuerzas con nada menos que Jason Bourne en su regreso de 2016. Ahora se enfrenta a uno de los papeles más míticos en lo que a adaptaciones de videojuegos se refiere. Tendremos que esperar hasta marzo de 2018 para ver el resultado, pero sin duda el reto no es pequeño. La actriz de moda entonces lo intentó y fracasó, al menos ante la crítica. Por lo que esperemos que Vikander no corra la suerte de Angelina Jolie y los razzies la dejen en paz.

Parece la época adecuada para retomar el personaje de Lara Croft. La fiebre por las superproducciones de acción, con héroes por encima de cualquier capacidad física corriente, no parece que vaya a bajar pronto. La trascendencia de sus historia y la profundidad de los personajes son conceptos que han avanzado desde 2001. El director noruego, Roar Uthaug, debutará en la dirección hollywoodiense, por lo que si el estudio ha confiado en él, los fans deberían hacerlo también. La apuesta está echada.

No obstante, dichos fans no han podido evitar reírse del increíble póster. El cuello es tan exagerado que Internet ha vuelto a ser cuna de la creatividad y las parodias han inundado las redes sociales.

No sabemos qué estarían pensando los responsables de la campaña publicitaria, pero desde luego es algo que necesitan arreglar. Dicha campaña ha empezado de forma más extraña posible, por lo que esperemos que el primer tráiler pueda arreglarlo. De momento, nos quedamos con el teaser de este. ¿Ganas de volver a verla en acción?