Cubierto de tatuajes: Dylan O'Brien muestra el proceso que sigue para su próxima película

Dylan O'Brien ha dejado a todos sus seguidores sin palabras con este nuevo look que ha mostrado a través de un vídeo en TikTok. El actor se encuentra ahora mismo preparando una nueva película llamada 'Not Okay', la comedia que preparan desde la plataforma de streaming Hulu.

Hace un tiempo desde la cuenta oficial de la película en Instagram se mostró un vídeo del cambio de peinado que sufrió Dylan para interpretar a su nuevo personaje. Pero ahora el actor ha mostrado unos tatuajes que los fans no saben de dónde han salido.

La primera vez que le vimos los tatuajes fue en una foto en la que presumía de su nuevo pelo rubio. Desde entonces muchos fans le preguntaron de dónde habían salido esos tatuajes en su brazo y el actor ha roto su silencio con este vídeo del proceso, eso sí, los tatuajes son algo temporal para la serie y no son permanentes.

Por el momento no se han dado más detalles sobre el rol que tendrá Dylan en esta nueva película en la que se ha visto involucrado pero esos tatuajes junto a su cambio de look tan radical, hace pensar que veremos un personaje de lo más interesante.

Qué sabemos de 'Not Okay'

La serie contará la historia de una joven, que será interpretado por Zoey Deuch, que cuando estaba en busca de fama y amigos termina fingiendo un viaje a Paris para impresionar a la prensa. Pero de repente ocurre un terrible accidente en el mundo real y esto se convierte en parte de su viaje falso.

Por el momento este nuevo proyecto de Hulu será una comedia en formato de largometraje y contará con un fantástico reparto, teniendo a Zoey Dutch como protagonista y estará acompañada de Dylan O'Brien. Además también participarán Mia Isaac, Embeth Davidtz o Nadia Alexander entre otros.

'Not Okay' se estuvo rodando a lo largo de este año en Nueva York, pero la película todavía no cuenta con una fecha de estreno marcada en el calendario. Por el momento habrá que esperar a conocer más novedades.

Seguro que te interesa:

Dylan O'Brien confiesa por qué aún le encantan las escenas de acción tras el grave accidente que sufrió en 'El corredor del laberinto'