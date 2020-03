Si algo ha demostrado la latente crisis global por la expansión del coronavirus es que "estamos juntos en esto", algo que ya nos enseñó 'High School Musical' a toda una generación.

Una de sus estrellas, Ashley Tisdale, que interpretaba a la fabulosa Sharpay, ha subido un Tik Tok bailando desde su cuarentena la canción 'We're all in this together', y en unas horas tiene millones de reacciones y fans revolucionados.

"Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena prueba esto. ¡Espero que os alegre un poco el día!".

Pero lo mejor ha sido la respuesta de Vanessa Hudgens, que protagonizaba la saga con el papel de Gabriella. La actriz y cantante también subió un vídeo con la canción, pero cambiando el deporte por su técnica mejorada en la cuarentena: servirse una copa de vino.

"Bueno, pues así hemos acabado. Lol Ashley a lo mejor me engancho a tik tok?".

Que levante la mano quien se vaya a aprender la coreografía tal que ya.

